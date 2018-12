Fesches Jahr

„Unsere“ Modeexpertin Martina Reuter hat im ORF für 2019 angekündigt: „Es wird tierisch.“ Schlangenmuster sind im Kommen – und: „Dick auftragen ist angesagt!“ Das machen wir ja eh immer gern.

Martina Reuter ist nicht nur „unsere“ Expertin, sie wirbt auch im Sender HSE 24 für billiges Gewand („Ich liebe Druckknöpfe“) ... und sie hat u.a. die bestens gekleidete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner interviewt, man kann es auf YouTube sehen. „Wer zieht Sie an?“ hat sie gefragt. Antwort:„Ich mache das persönlich.“

Weiters erfuhr man von der Politikerin: „Bevor ich zu Bett gehe, schau ich nach, was erwartet mich am nächsten Tag, und da mach ich Überlegungen, was ziehe ich an, und es ist keine Seltenheit, dass ich mit zwei, drei Outfits im Kofferraum unterwegs bin, wo ich mich dann umziehe.“

Das „wo“ ist vielleicht nicht ganz richtig, denn im Kofferraum wird der Wechsel wohl nicht stattfinden.

Aber man kann ihre Worte als Ansporn nehmen, uns das Jahr fesch zu machen.