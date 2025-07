Feiern auf Pump

Regierung soll finanziell helfen

Könne man die Feierlichkeiten nächstes Jahr im Rahmen des aktuellen Budgets bewältigen, seien aber für den 50. Geburtstag von Kronprinzessin Victoria – um den Rahmen angemessen zu gestalten – zusätzliche Mittel erforderlich. Normalerweise wird der Geburtstag von Victoria auf Öland gefeiert. Jedes Jahr mit musikalischen Darbietungen vor Sollidens Schloss und Konzerten in Borgholm. Ob das auch in zwei Jahren so sein wird, steht noch in den Sternen.

Bereits in der Vergangenheit war es schwierig, die Anforderungen vom Parlament, der Regierung und anderen Organisationen zu bewältigen, rechnet der Hof vor. Zur Finanzierung der königlichen Schlösser und Parks ist man von Besuchern und Touristen abhängig, was zu erheblichen Defiziten führt.

Der Palast hofft auf die finanzielle Unterstützung der Regierung, denn zum 50. Geburtstag der Kronprinzessin ist bereits eine große Feier in Planung.