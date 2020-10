Fabelhafte Welt: „Sie erreichen uns außerhalb der Geschäftszeiten.“

Die alten Griechen nennen die Unterwelt Häuser des Hades. Um sie zu betreten, muss man dem Fährmann Charon Eintrittsgeld bezahlen und den dreiköpfigen Wachhund Kerberos passieren. Nicht bekannt ist, ob eine Hausverwaltung für diesen dunklen unwirtlichen Ort zuständig ist. Wenn, dann ist es wahrscheinlich meine.

Als ich bei der HV erstmals vorstellig wurde, war es 15:38. Wütend fauchte mich die Telefondame an, was ich mir erlaube, jetzt noch etwas zu begehren, man schließe um 16 Uhr. Bei 25 Wochenstunden Büroöffnung muss man wahrscheinlich den Feierabend verteidigen.

Das jedoch ist nun ein Problem: Denn die Zentralheizung geht seit September nicht mehr. Anruf 1 (Tag 5 in der Kälte): „Die Heizung geht nicht? Na, wir schicken wen.“ Anruf 2 (Tag 7): „Die Heizung geht noch immer nicht? Na, wir schicken wieder wen.“ Anruf 3 (T. 8): „Also heute kommt eine Firma und repariert die Heizung. Wenn nicht, rufen Sie nochmals an!“ Anruf 4 (etwas später): „Sie erreichen uns außerhalb der Geschäftszeiten.“ Anruf 5 (T. 11 vormittags): „Wir wissen, dass die Heizung nicht geht, wir wissen aber nicht warum.“ Anruf 6 (T. 11 nachmittags): „Die Kollegin, die diese Liegenschaft betreut, ist leider nicht da. Was ist das Problem?“ E-Mail 1 (T. 12): Ein Ventil ist kaputt, es wurde bestellt und sollte morgen kommen. E-Mail 2 (T. 13): Das Ventil kann leider erst Ende der Woche geliefert werden. Anruf 7 (T. 14): „Wir verstehen, dass Ihnen kalt ist. Wir stellen Elektroheizkörper bereit.“ Anruf 8 (T. 15): „Sie haben keinen Elektroheizkörper bekommen? Wir überprüfen das.“ Anruf 9 (T. 15): „Sie erreichen uns außerhalb der Geschäftszeiten.“

Tag 16: Die alten Griechen meinen, dass Frevler in den Hadeshäusern bestraft werden. Ich weiß zwar nicht, worin genau meine Verfehlungen bestehen, aber seien Sie versichert: ich friere sie nun alle ab.



vea.kaiser@kurier.at