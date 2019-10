Schön, dass wir auch heute wieder gesund und munter in den Tag starten. Es ist Erdbeerzeit, Ende Oktober ist im ORF Erdbeerzeit, und wenn Christine Reiler ins Bild kommt, nennt sie uns den lateinischen Namen und verrät, dass Fragaria ananassa nicht nur schmecken, sondern gesund sind. Auf dem Tisch hat sie deshalb aus Erdbeeren ein C gebildet, das steht für Vitamin C. Davon ist in Erdbeeren mehr enthalten als in Zitronen und Orangen. Christine Reiler zeigt uns, wie Zitronen und Orangen aussehen. Zitronen sind gelb, Orangen orange. Beim Verabschieden steckt sie eine Erdbeere in den Mund – hoffentlich keine spanische, sie werden mit Pestiziden gespritzt, die in anderen EU-Ländern verboten sind. Kommen Sie gesund und munter durch den Tag, Ihre Christine Reiler. Nächste Woche ist vermutlich Spargelzeit, dann wird aus Spargelköpfen ein B geformt, für Vitamin B, und so weiter, das ist Fernsehen.