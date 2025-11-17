Eine tragische Rolle

Und schon wieder heißt es zittern für das britische Königshaus und vor allem für Prinz Andrew. Morgen erscheint ein weiteres Enthüllungsbuch zum Missbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein. In "Blue Butterfly" ("Blauer Schmetterling") sollen bisher unbekannte Details über die Rolle des Prinzen zu lesen sein.

Autorin Sarah McCarthy erzählt die Geschichte des Epstein-Opfers Juliette Bryant, die 2019 gemeinsam mit anderen Frauen eine Klage gegen den Nachlass von Jeffrey Epstein eingereicht hat. Ein persönliches Treffen zwischen ihr und Prinz Andrew habe es nie gegeben… doch sein Name ist wiederholt in den Ermittlungen zu lesen.

Der Verlag TrineDay, in dem "Blue Butterfly" erscheint, erklärt gegenüber "Mirror": "Gerade, wenn man denkt, dass es keine weiteren Anschuldigungen gegen Andrew und Epstein mehr geben kann, kommen neue ans Licht. Das Buch beweist, dass wir das wahre Ausmaß ihrer Freundschaft nicht kennen. Es drohen schwerwiegende Folgen, nicht nur für Andrew, sondern für alle, die ihn geschützt haben."