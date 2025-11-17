Eine tragische Rolle
Und schon wieder heißt es zittern für das britische Königshaus und vor allem für Prinz Andrew. Morgen erscheint ein weiteres Enthüllungsbuch zum Missbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein. In "Blue Butterfly" ("Blauer Schmetterling") sollen bisher unbekannte Details über die Rolle des Prinzen zu lesen sein.
Autorin Sarah McCarthy erzählt die Geschichte des Epstein-Opfers Juliette Bryant, die 2019 gemeinsam mit anderen Frauen eine Klage gegen den Nachlass von Jeffrey Epstein eingereicht hat. Ein persönliches Treffen zwischen ihr und Prinz Andrew habe es nie gegeben… doch sein Name ist wiederholt in den Ermittlungen zu lesen.
Der Verlag TrineDay, in dem "Blue Butterfly" erscheint, erklärt gegenüber "Mirror": "Gerade, wenn man denkt, dass es keine weiteren Anschuldigungen gegen Andrew und Epstein mehr geben kann, kommen neue ans Licht. Das Buch beweist, dass wir das wahre Ausmaß ihrer Freundschaft nicht kennen. Es drohen schwerwiegende Folgen, nicht nur für Andrew, sondern für alle, die ihn geschützt haben."
Enthüllung der Wirren und Verstrickungen von Prinz Andrew
Im Buch "Blue Butterfly" kommt auch noch eine andere Verbindung von Prinz Andrew zur Sprache, und zwar zu dem verurteilten Sexualstraftäter Peter Nygård. Der frühere finnisch-kanadische Modeunternehmer wird am 9. September 2024 in Toronto wegen stattgefundenem sexuellen Missbrauchs und Menschenhandel zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt.
Buchautorin Sarah McCarthy hat noch weitere Informationen über Virginia Giuffre, die sich mit 41 Jahren am 25. April dieses Jahres das Leben nahm. Sie ist wohl das bekannteste Opfer im Jeffrey Epstein-Skandal und hat posthum Prinz Andrew erneut angeklagt.
