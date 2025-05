Ein Stück Geschichte

Das historische Dokument weist gleich mehrere Fehler auf. An der 21 Meter langen Aufzeichnung arbeitete die Kalligrafin Stephanie von Werthern-Gill 56 Tage lang. Zum ersten Mal in der Geschichte besteht die Rolle nicht aus Tierhaut, sondern aus Papier. King Charles III. zeigte sich dankbar: „Wenigstens ist alles in Englisch!“

Denn in früheren Zeiten war es üblich, die sogenannte „Coronation Roll“ auf Latein oder Französisch zu verfassen. Aufbewahrt wird die Rolle im Nationalarchiv. Die älteste, dort archivierte Rolle stammt von der Krönung Edwards II. im Jahr 1308.

Die Krönungszeremonie ist die formale Einführung des Regenten in seine Aufgaben. In der Geschichte Großbritanniens gab es keinen König, der zum Zeitpunkt seiner Krönung älter war als Charles: nämlich 74 Jahre.