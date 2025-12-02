Ein Prinz wird flügge

Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich des 60. Thronjubiläums von König Bhumibol von Thailand reisten am 12. Juni 2006 Adelige aus aller Welt an, auch Kronprinz Haakon von Norwegen mit seiner Mette-Marit. Und im Täschchen ihr Sohn Prinz Sverre Magnus, ganze sechs Monate alt. Das war sein erster öffentlicher Auftritt.

Nun feiert er am 3. Dezember seinen 20. Geburtstag. Obwohl er hinter seinem Vater Haakon und seiner Schwester Ingrid an dritter Stelle der Thronfolge steht, ist er kein Mitglied des Königshauses und kein Träger des Titels "Königliche Hoheit".

Bereits bei seiner Geburt hat Opa, König Harald, zusammen mit seinen Eltern diese Entscheidung getroffen. Das befreit Sverre Magnus von royalen Pflichten und ermöglicht ihm ein freieres Leben fernab der Konventionen. Allerdings wird er selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen müssen, da er keine Apanage erhält.