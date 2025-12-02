Ein Prinz wird flügge
Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich des 60. Thronjubiläums von König Bhumibol von Thailand reisten am 12. Juni 2006 Adelige aus aller Welt an, auch Kronprinz Haakon von Norwegen mit seiner Mette-Marit. Und im Täschchen ihr Sohn Prinz Sverre Magnus, ganze sechs Monate alt. Das war sein erster öffentlicher Auftritt.
Nun feiert er am 3. Dezember seinen 20. Geburtstag. Obwohl er hinter seinem Vater Haakon und seiner Schwester Ingrid an dritter Stelle der Thronfolge steht, ist er kein Mitglied des Königshauses und kein Träger des Titels "Königliche Hoheit".
Bereits bei seiner Geburt hat Opa, König Harald, zusammen mit seinen Eltern diese Entscheidung getroffen. Das befreit Sverre Magnus von royalen Pflichten und ermöglicht ihm ein freieres Leben fernab der Konventionen. Allerdings wird er selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen müssen, da er keine Apanage erhält.
Ein Prinz auf Abwegen sucht seinen eigenen Weg
Prinz Sverre Magnus hat im Herbst 2021 eine Ausbildung im Bereich Informationstechnologie und Medienproduktion in Oslo begonnen. Er gründete eine eigene Firma für Film- und Fotoproduktion und schlägt damit doch einen eher unkonventionellen Weg für einen Royal ein. Ruhig ist es um ihn geworden, seine öffentlichen Auftritte in Norwegen sind selten.
Die Erklärung liefert eine Pressesprecherin des Königshauses: "Der Prinz befindet sich derzeit in Italien, wo er verschiedene Möglichkeiten erkundet, unter anderem im Bereich Film und Fotografie."
Und so ganz alleine lebt der 20-Jährige nicht im Ausland.
Das Portal "Dana Press" beruft sich auf ein Palast-Statement: Mit Freundin Amalie Giæver Macleod hat sich Prinz Sverre Magnus in Mailand niedergelassen.
Kommentare