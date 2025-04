Ein Leben voller Hingabe

Auch wenn Margrethe nicht mehr auf Dänemarks Thron sitzt, ist die im Jänner 2024 zurückgetretene Monarchin beliebt wie eh und je. Winken vom Palastbalkon für alle, die ihr zum 85. Geburtstag am 16. April die Ehre erweisen wollen und werden. Die Dänen sind stolz auf sie. Ihre einstige Regentin hat Größe – und das nicht nur, weil sie stattliche 1 Meter 86 misst. Sie fühlen sich ihr sehr verbunden.

Das hat damit zu tun, dass Margrethe als Regentin das Leben von ganzen Generationen begleitet hat. Jeder verbindet eigene Erinnerungen mit der Königin, die 52 Jahre den Thron inne hatte.

"Für mich war immer das Wichtigste, dass das, was ich tue, dem Land und meinen Mitbürgern Nutzen und Glück bringt", sagt Margrethe. "Und ich glaube, dass ich einmal vor vielen Jahren gesagt habe, dass ich hoffe, dass sich die Menschen an mich erinnern als eine, die große Anstrengung unternommen hat, dies zu tun oder dass es mir sogar gelungen ist."

Sie war die Künstlerin unter Europas Monarchen. Sie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie gern Archäologin geworden wäre – oder Künstlerin. Ihre Kostüm-Entwürfe und Bühnenbilder sind ebenso bekannt wie ihre Gemälde, die selbst Kritiker schlichtweg begeistern. Kritik am Königshaus gab es in Dänemark während ihrer Regentschaft so gut wie nie, nicht zuletzt, weil die Königin einfach nie einen Grund dafür geliefert hatte.

Anlässlich ihres 60. Geburtstages bin ich mit Margrethe II. auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen zum Interview verabredet. Ich erzähle ihr von den Unterweisungen ihres Hofmarschalls in Sachen Benimmvorschriften des Hofes und wir amüsieren uns beide "königlich".

Spontan lädt sie mich zur Galavorstellung ins Königliche Theater ein. Mein Problem ist, dass ich für dieses unerwartete Ereignis wirklich nichts Passendes im Koffer habe. Doch Ihre Majestät hat mein Kleiderproblem höchstpersönlich gelöst.