Es war höchste Zeit, dass der ORF wieder im Restaurant Marchfelderhof seine Kamera aufstellte. Unter anderem berichtete „Seitenblicke“ dort von der Auszeichnung, die der Wirt bekommen hat. Er sei nun Ehrenbürger hieß es. „Ich bin ein frisch gebackener Ehrenbürger“, sagte der ... Ehrenbürger, und wenn man das Fernsehbild mit der Ernennungsurkunde anhielt, um den Text lesen zu können, sah man sogar, wo er Ehrenbürger geworden ist. Ist ja nicht unwichtig. In Deutsch-Wagram ist er jetzt Ehrenbürger, gedacht als – Zitat – „Würdigung seines Lebenswerkes“.

Fürwahr eine tolle Geschichte für ganz Österreich, ähnlich dem Ereignis im Marchfelderhof, als das Marinekreuz in Silber am Band an eine Habsburg-Lothringen verliehen wurde, und ähnlich interessant wie das Interview mit dem Schauspieler Suhrada, der erklärte, er werde heute eher die warmen Fischspeisen essen.