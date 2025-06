Not trifft Lösung

Auf einem kleinen begrünten Balkon in Wien-Penzing baumelten an Schnüren unzählige alte CDs. „Taubenabwehr“, erklärt mir meine Bekannte. Sie hat alles versucht: Anti-Tauben-Ultraschallgerät, ätherische Anti-Tauben-Öle, eine Raubvogelattrappe in Form einer beleidigten Plastikeule. Für kurze Zeit montierte sie ein Taubennetz, doch sie fühlte sich auf ihrem Balkon wie am Raucherhof eines Frauengefängnisses. Angesichts dieses menschlichen Abwehraufwands wirkt das Taubengurren, als würden sich die Vögel vor Lachen ins Federkleid machen. Doch vielleicht sind die CDs der Tauben-Endgegner.

Meine Bekannte meinte, dass zum ersten Mal die grauen Stadtmöwen fernbleiben. Zuerst dachte ich, dass dies an den Titeln liegt. Ich entdeckte auf dem Balkon eine CD von Milli Vanilli neben einer Compilation mit dem Namen „Schihütte trifft Ballermann“, doch der wahre Trick bei der CD-Methode lautet: Tauben mögen es nicht, sich selbst zu sehen. Damit ist auszuschließen, dass Donald Trump in einem früheren Leben eine Taube war. Es sei denn, man reinkarniert immer ins Gegenteil.

Etwas zeigt sich jedoch deutlich: Wir Menschen beherrschen die Kunst der Improvisation. In der Not beginnen wir nachzudenken und entwickeln überraschende Lösungen. In diesem Sinne wurden bereits Kleiderbügel zu TV-Antennen, Bierdeckel zu Tischbeinstabilisatoren, Kochlöffel zu Rückenkratzern, und alte Lkw-Reifen hängen an Kinderschaukeln.

Eine meiner Jugenderinnerungen war eine Autopanne, bei der mein Onkel meine Tante bat, ihre Strumpfhose auszuziehen. Ich hielt auf der Rückbank schon beschämt meine Augen zu, bis ich bemerkte, dass die Strumpfhose den gerissenen Keilriemen ersetzen musste. Man könnte unsere Geschichte auch so zusammenfassen: Der Mensch improvisiert sich vorwärts. Deswegen hebe ich immer noch meinen ersten Walkman auf. Vielleicht kann ich mit ihm irgendwann für Weltfrieden sorgen.

Der Autor ist Kabarettist und Buchautor. Termine: globe.wien