Waschmaschinen mit Abo? Klaus Eckel über den digitalen Wahnsinn

Dieses Jahr kommen Automodelle auf den Markt, bei denen man nach dem Kauf bestimmte Extras im Abo freischalten muss: Abstandsassistent, Europa-Navigation, Radio Burgenland. Hoffentlich ist „Tür öffnen“ aktiviert, sonst scheitert schon die Probefahrt. "Bremsenabo ist abgelaufen" Sorgenvoll sehe ich folgender Situation entgegen: Ich cruise die Großglocknerstraße hinunter, und plötzlich erscheint am Display: „Ihr Bremsen-Abo ist abgelaufen.“ Darunter: „Wollen Sie verlängern?“ Trotz Zustimmung lande ich in der Leitplanke, weil ich mich bei der vorletzten Stelle der Kreditkartennummer dreimal vertippt habe. Die Folge: Totalschaden Auto, Teilschaden Körper, Sperre bei Mastercard.

Nicht jeder Fortschritt ist eine Entwicklung. Dabei gibt es ja längst Autos mit monatlicher Mitgliedschaft. Zumindest im Wiener Straßenverkehr ist der Blinker ein Abo, welches offensichtlich nicht jeder abschließt. Jede zehntausendste Umdrehung ist gratis In meiner weiteren Recherche stolperte ich über Geschirrspüler und Waschmaschinen mit Abo-Modellen. In was für eine Welt geraten wir da? 7.15 Uhr am Waschmaschinen-Display: „Guten Morgen, Ihre Wäsche ist derzeit waschelnass. Sie können das 1.500-Umdrehungen-Schleuderprogramm freischalten – für nur 3,99 im Monat, 1.800 Umdrehungen für 5,99. Sie haben Angorawolle? ,Angora-Plus’ heute zum Sonderpreis von 6,49 statt 6,79. Doch nur für Neukunden. Bestandskunden bieten wir eine Abrechnung über unsere Schleuderpunkte. Und nicht vergessen: Jede zehntausendste Umdrehung ist gratis!“