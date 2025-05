Papst Leo verkostete Wiener Messwein

Von Toni Faber

Als Papst Leo XIV. 2024 anlässlich des 675-Jahre-Weihejubiläums der Augustinerkirche in Wien war, wollte Kardinal Robert Prevost auch in den Stephansdom kommen. Sakristeidirektor Georg Rejda hat ihn gerne durch das Gotteshaus mit dem schönsten Innenraum der Welt (nach Architekt Adolf Loos) geführt und ihm auch den beeindruckenden Dachboden gezeigt, wo ihm zur Erfrischung Wasser und Brot gereicht wurde – und angesichts der Bedeutung des Gastes unser traditioneller Messwein.

Seit nunmehr 20 Jahren wird unser jährlicher Bedarf an Messwein von der Wien-Wein-Gruppe gedeckt. Verbunden mit dem Versprechen, für alle WinzerInnen der insgesamt 588 Hektar Weinanbaufläche innerhalb der Stadtgrenzen, regelmäßig zu beten. Angesichts von sieben Gottesdiensten an Werktagen und neun an Sonntagen umfasst unser Jahresbedarf plus-minus 365 Flaschen.