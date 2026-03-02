Diana zum Gedenken

Die Gerüchte verdichten sich: Prinz Harry und Ehefrau Meghan sollen eine Netflix-Dokumentation zu Dianas 30. Todestag am 31. August 2027 planen. Bereits im Vorfeld sorge dieser angedachte Plan, die Spannungen mit Bruder William zu verschärfen, der eine kommerzielle Ausbeutung seiner Mutter befürchtet.

Als 2017 noch Friede und Eintracht zwischen William und Harry herrscht, sprechen die beiden in der 90-Minuten ITV-Dokumentation "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" ("Diana, unsere Mutter: Ihr Leben und Ihr Vermächtnis") sehr offen über ihre Mutter.

"Zum ersten Mal reden wir öffentlich über sie. Sie war unsere Mum. Und sie ist noch heute unsere Mum. Und natürlich sage ich das als ihr Sohn: Sie war die beste Mutter der Welt, sie hat uns mit Liebe umschlungen", spricht Harry.