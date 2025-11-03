Kurzer Herbsturlaub in einem Land ohne Internet (die Präsidentin hat es nach Wahlen abgedreht, um Proteste zu verhindern; die gab es trotzdem). Das heißt:

Kein ernst gemeintes Mail der Hausbank mit „Wir haben uns entschlossen, unser Angebot an Sparprodukten zu reduzieren … Sie können aber …“

Keine zeit- und hirnfressenden Hahaha-Reels vom Louvre-Raub oder (immer noch) Elch Emil.

Keine Nachricht „Ich bin Bill Gates und will die Hälfte meines Vermögens Ihnen spenden …“

Kein APA-(na und)-Alarm „FED senkt Zinsspanne“ oder „Strache wieder angeklagt“.

Kein Frust nach einem Blick auf das jüngste Spielergebnis des Wiener Sportclubs.

Kein „Hallo Papa, Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer. Schreib mir auf +436764491552 …“

Keine tägliche Wetterhysterie à la „Wetter-Walze peitscht durchs Land“ oder „Kältekeule schockt“.

Wunderbar!

Und wie jetzt, Netz-Detox geht auch freiwillig? Mal probieren im nächsten Urlaub.