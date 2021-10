Der Fan, die Fans

Fan – von Latein: Fanaticus – von der Gottheit ergriffen, in rasende Begeisterung versetzt.

So viel zur Etymologie.

Gegenwärtig wird der Fan, vor allem aber werden die Fans immer wieder bemüht, wenn Stars etwas – nun sagen wir – ambivalent Erlebbares tun, um ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen oder zu erhalten.

Fans scheinen beispielsweise brennend interessiert an: „So funktioniert Helenes geheimer Babyplan“. Oder auch: „Beatrice Egli trägt jetzt Pony. Fans uneins!“ In Tateinheit mit: „Kann Beatrice’ Kollege ihr einsames Herz retten?“ Fans möchten auch in den Privatbereich öffentlicher Figuren vordringen, daher: „Wow! So wohnt Dancing-Star Niko Niko.“ Und: „Herzogin Kate trägt Schweizer Sneaker.“ Eine Besonderheit unter den unterstellten Wissbegierden der Fans erscheint mir: „Intimes Damenbart-Geständnis von Vanessa Mai“.

Sind das die Nachrichten, die uns – wie manche sagen – die Tatsächlichkeiten, welche bewirken, dass die Welt mit dem Rücken zur Wand am Bauch liegt, ertragen lassen, weil wir sonst in die Abgründe der Verzweiflung stürzten? Blasen Nachrichten wie, „Carla Bruni zurück auf dem Runway“ ein wenig die schwarzen Nebel der Realität von der Seele? Oder fühlt sich der Fan nicht ganz so allein in seinem Frust, wenn er liest: „Ronaldo bekommt kein Benzin für seinen Luxus-Bentley“? Spendet uns im Diskurs-Getümmel die Sprache der Yellow-Press Trost, wenn uns die ansonsten kalten Evidenzen um die Ohren fliegen? Etwa: „High-Cut-Swimsuit“, „Turtelalarm“, Nippelgate“ „Po-Show“ und „Slip-Blitzer“? Zum Abschluss vielleicht noch etwas für Wissenschaft-Fans: Die Psychiatrie weiß: Ausuferndes Fan sein, von wem oder was auch immer, kann Symptom latenten Schwachsinns sein.