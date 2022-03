Da haben wir den Salat

In Italien wird spekuliert, wem die Mega-Jacht gehört, die vor Carrara liegt. An Bord auffällig viele Russen, Staatsangestellte offenbar, die für die Sicherheit eines gewissen Herrn Putin zuständig sind. Nur der Kapitän passt nicht ganz zur Partie. Der ist Brite und sagt gar nix. Außer irgendwas von „Geheimhaltungsabkommen“. Unklar auch, ob es an Bord goldene Klobürsten gibt, die eine heiße Spur bzw. Parallele zum Palast des Kreml-Chefs in Sotschi wären. Es wird ermittelt.

Tarnen und täuschen, so das Motto. Auch bei Oligarchen, die gerade Jachten, Häuser und Firmenanteile in diverse Schlupflöcher verschwinden lassen.

So hat jeder seine Sorgen. Normalos in Russland raufen sich im Supermarkt um Zucker. Deutsche horten Sonnenblumen- und Rapsöl. Warum Pflanzenöl? Der deutsche ADAC hat da offenbar einen Verdacht. Er warnt Autofahrer jedenfalls davor, billiges Salatöl statt teurem Sprit zu tanken. Moderne Dieselmotoren würden das nicht vertragen.