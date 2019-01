BetonungEn

Stefan Gehrer, Meister der falschen Betonung, moderiert nun nicht mehr die „Zeit im Bild“, er darf jetzt soWOHL in „Mittag in ÖSterREICH“ als auch in „AktuELL IN ÖstERreich“ an den falschen StellEN seine Stimme ERheben.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig scheint in ihm ein Vorbild zu sehen. Ludwig sagte im Gespräch in der Sendung „ Wien heute“, 2018 sei für ihn ein sehr ereignisreiches Jahr gewesen – nicht zuletzt deshalb, weil er (und nun folgte die Betonung) ZUM ERSTEN MAL geheiratet habe.

Die FPÖ wird dahinter vermutlich irgendeinen Skandal wittern. Aber wichtiger ist: Die Betonung wird Ludwigs Ehefrau bestimmt freuen (die momentane halt).

Zeitungen haben solche Probleme nicht. Hurra.

Aber andere.

In der Frankfurter Neuen Presse war ein Interview mit Udo Lindenberg, und da stand die Frage:

„Kauen Sie Ihre Unterhosen selbst?“