Lektion 19: Wieso man im April mit Vorsicht durch alte Wälder hirscht

Sehnsucht. Im vierten Frühling sind endlich alle Fragen geklärt.

1. Warum die Instagram-Accounts der regionalen Influencer im April stets violett schimmern: Die wunderbaren bluebells (dt. Atlantische Hasenglöckchen) fühlen sich in Großbritannien so wohl, dass sie Tausende Wiesen und Waldböden überziehen.

2. Wo es hingehen muss, um einen besonders eindrucksvollen Blumenteppich zu entdecken. Generell: in alte Laubwälder; in unserem Fall: in den Micheldever Wood bei Winchester.

3. Wann man aufbrechen sollte: Sobald die Vorboten im eigenen Garten ihr violettes Kleid ausbreiten. Und dann SOFORT. Denn bluebells haben eine ähnliche Halbwertszeit wie Avocados.

Suche. Vergangenen Samstag war es soweit. Doch im empfohlenen Wäldchen angekommen sehen wir: lediglich die zerbröselnden Buchenblätter der letzten Saison. Haben wir uns verlesen oder die Blogs eine falsche Fährte gelegt? Vorsichtig geht es dennoch den Waldpfad entlang. Durch ein Dornendickicht – die Shorts waren ein Fehler. Bis sich die Sonne zu neigen beginnt – wieso wurde keine Trinkflasche mitgenommen?

Strafe. Aber dann, am Horizont, kann man es ausmachen: ein flirrendes Band, das über dem Waldboden zu schweben scheint. Was für ein Anblick! Kein Wunder, dass sich Magie um bluebells rankt. Feen, heißt es, läuten mit ihnen ihre Versammlungen ein, und Menschen, die auf Hasenglöckchen trampeln, bekommen den Zorn der Feen zu spüren – aber auch die Härte des Gesetzes. Und so ist Punkt 4 wohl am wichtigsten. Warum man bluebells mit Vorsicht behandeln muss: Ihre Blätter sind so fragil, dass sie – einmal beschädigt – absterben; deshalb sind sie gesetzlich geschützt. Wer (selbst im eigenen Garten) Hasenglöckchen pflückt, entwurzelt oder zerstört, kann bis zu 6.000 Strafe zahlen.

Obwohl: Der Zorn der Feen sollte eigentlich Abschreckung genug sein.