April, April!

Auch das noch. Nach der halben Menschheit und dem gesamten Weltklima steckt jetzt auch noch der Aprilscherz in der Krise. Weil nämlich die moderne Gesellschaft den Humor ausgelagert hat, befindet ein Wissenschafter und ortet den Schmäh nun bei hauptberuflichen Witze-Erzählern. Neben denen schaut man Pointen-technisch ja eher blass aus, weshalb sich kaum noch wer traut, selbst einen Witz zu machen.

Deswegen sei an dieser Stelle an legendäre Aprilscherze erinnert. Etwa an Inserate der Fastfood-Kette Burger King, die für einen Whopper für Linkshänder geworben haben. Mit der Ansage, dass alle Zutaten bis zum Gurkerl um 180 Grad gedreht wurden, sodass man sie bequem mit links essen kann.

Legendär auch der BBC-Beitrag von Pinguinen, die über den Winter in die Tropen fliegen. Man hätte ob der neu entdeckten Spezies misstrauisch werden können. Oder auch, weil Monty-Pythons-Star Terry Jones von vor Ort berichtete.