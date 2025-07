Ich habe Flugangst

Verstehe, Sie wollen also nicht in den Himmel? Wie vernünftig von Ihnen, nicht in einem hermetisch verschlossenen Aluminiumrohr sitzen zu wollen und zehn Kilometer über der Erde Ihr Schicksal in die Hände von irgendeinem Klaus oder Jürgen legen zu müssen, der das Ding durch die Luft steuert, nachdem ihm seine Frau vielleicht gerade gesagt hat, dass sie jetzt mit ihrem Tennislehrer zusammen ist, und jetzt kann er nur noch an Tennis denken. Und nicht an die Landebahn.

Es ist wahrlich eine kosmische Kastration, und Sie sind zum Glück noch bei Verstand. Die Menschen ohne Flugangst sind die Verrückten. Diese unbeschwerten Psychopathen, die während des Starts einfach einschlafen können, als wäre das alles normal. Das ist nicht normal. Alles daran ist absurd.

Die Sicherheitsdemonstrationen im Flugzeug sind wie Stand-up-Comedy für Menschen, die Humor hassen, und die Schwimmwesten der Gipfel des Optimismus. Als wäre der Absturz nicht das Ende, sondern lediglich ein nasser Zwischenfall auf dem Weg zum Urlaubsparadies.

Oder die Sauerstoffmasken, diese hängenden Schnuller, die uns suggerieren sollen, dass ein Stück Plastik uns vor dem Zorn der Physik bewahren könnte. Am meisten amüsieren mich jedoch diese winzigen Papiersackerln für Erbrochenes. Als wäre Speiben ein zartes, edles Hobby. „Oh, Sie übergeben sich? Hier ist ein Briefumschlag!“

Wissen Sie, was ich mich frage? Wenn die Blackbox im Falle eines Flugzeugabsturzes das Einzige ist, das unbeschädigt bleibt, warum machen sie dann nicht einfach das ganze Flugzeug aus Blackbox?