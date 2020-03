Zähe Befreiung aus tränenreicher Ehe - gewürzt mit Ironie

Ringen um Befreiung

Erst als sie sich dazu durchkämpft, scheiden zu lassen, beginnt sie zu leben. Und zu lieben. Übrigens zunächst den Ex-Mann. Denn jetzt muss sie nicht mehr. Aber nur für einen kurzen Moment.

Soweit die Grundgeschichte von „Wie kommt das Salz ins Meer“ von Brigitte Schwaiger. Debut mit 28 Jahren und überraschender riesiger Erfolg (erstmals erschienen 1977), eine halbe Million Auflage, in mehrere Sprachen übersetzt. Dabei hatten Verlage das Manuskript zunächst ignoriert. Leicht und locker und trotz der Tristesse immer wieder mit Ironie versetzt und Humor gewürzt, fanden sich offenbar viele Frauen in der Grund- oder auch in vielen Einzelgeschichten wieder.