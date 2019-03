Wiederbelebung des wohl ersten Multimedia-Stücks

Mehr Vor- als Spiel

Zufällig und nicht unkompliziert kam es in der Entstehungsphase von „Parade“ zu einer Zusammenarbeit von Jean Cocteau, Erik Satie und Pablo Picasso – und dem Ballett Russes von Sergei Djagilew. Der Plott: Eine rund ¼-stündige Vorstellung von Artistik, Zauberkunst und „Tieren“ in einem Zirkuszelt plus rund einer Stunde Vorspiel aus Klaviermusik und Kunststückeln vor dem Zelt, um potenzielles Publikum in die Arena zu locken.