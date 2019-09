Wie witzige gekonntes Scheitern sein kann

Gekonntes Dilettieren

Da ist zunächst einmal der schon vom ersten Augenblick an Mitleid erregende Patron, Zirkusdirektor namens Florian (Anselm Eder). Er bringt gekonnt so ziemlich gar nichts auf die Reihe, nicht einmal die Ansagen. Fürs Checken ist seine jetzige Frau Zilly ( Marion Scholz) ebenso zuständig, wie auch offenbar die erste Frau Fati (Maja Leu) das Sagen hatte. Beide haben mit ihm je eine Tochter - natürlich ebenfalls Zirkusartistinnen: Roxy ( Barbara Pfeiffer) und Dotti (Charlotte Zorell). Letztere sozusagen das „Kücken“, darf eigentliche nur als Nummerngirl auftreten. Sie fühlt sich zu mehr und Höherem berufen, was sie mehr oder minder unablässig wie mit Sprechdurchfall allen verklickern will. Und hat das „Pech“, dass ihr fast immer jemand selbst bei den kurzen Nummer-Päsentations-Auftritten die Show stiehlt, ihr nicht allein die Bühne überlässt.

Das Ensemble aus vor allem Laien, die ausführliche Clowns-Workshops absolviert haben, wird noch durch Vroni und Joy ( Marianne Hink und Sandra Pelzmann) sowie Philipp Boogmann als schusseligem Handwerker Ricolo komplettiert.