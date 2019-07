Wie ein Gummistiefel die Lust am Tanz entdeckte

Minenarbeitertanz und Schuhplatteln

Elemente afrikanischer Legenden und eine erfundene Geschichte sind der rote Faden des Stücks, das vor allem durch Tänze und Gesänge der Mitglieder der Inkululeko Yabatsha School of arts den Großteil des Publikums stets mitreißt. Wobei einige der Tänze aus Simbabwe, besonders jene, die an die Tänze südafrikanischer Minenarbeiter in Gummistiefeln und Arbeitskleidung angelehnt sind, durchaus Ähnlichkeiten mit ländlichen Tänzen Österreichs, namentlich Schuhplatteln, aufweisen. Und Passagen der Gesänge erinnern irgendwie auch an alpenländisches Jodeln.

„Amajombo“ bedeutet „ Gummistiefel“ auf Ndebele, einer der Sprachen Simbabwes. In dieser Tochtersprache des südafrikanischen Zulu wird diese wasserdichte Fußbekleidung im Alltag abgekürzt „Jombo“ genannt - was für das Stück titelgebend wurde.