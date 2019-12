Widerwitzig werden Ochs und Esel zu Eltern eines (Jesu-)Kindes

Instrumente und Spielzeug

Sowohl musikalische Untermalung als auch die Schaffung gefühlsmäßiger Atmosphäre und obendrein so manche – witzige – Geräusche steuert (Live-)Musiker Karl Lindner bei. Falttür an einer Seitenwand des „Stalles“ geöffnet und schon ist er sicht- und hörbar. Wenn das Baby in der Krippe weint oder gar heult – so pfeift der Musiker in Spielzeug-Instrumente. Er bedient gut ein Dutzend Klang-, Geräusch- und Musikinstrumente – vom Keyboard über schon erwähnte Spielzeuge bis zu einem mit Wasser weniger als halb gefüllten Glas oder eine Kuhglocke.

Regisseur Alexander Kratzer hat gemeinsam mit den Schauspielerinnen die eine oder andere im Originaltext vorhandene grenzwertige Formulierung ebenso gestrichen wie das Trocken-lecken des „übergelaufenen“ Kindes einfach durch Trocken-legen ersetzt. (Das macht auch die Grazer, nicht jedoch die Perchtoldsdorfer Version.) Was bleibt ist der Humor, der den ganzen Stücktext durchzieht samt auch recht witziger Demaskierung (noch immer) gängiger Rollenklischees.