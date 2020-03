Wer findet zuerst den Egel/die Egel?

Er (Jonathan Kleiber gespielt von Marius Grabher) hat sich nicht nur den Posten als wissenschaftlicher Leiter erstritten, er will auch den Ruhm der Erstentdeckung einer speziellen Egel-Art für sich allein einheimsen. Die – mindestens – ebenso qualifizierte Forscherin (Viktoria Ratheiser dargestellt von Isabelle August) hat stets das Nachsehen – und zwei Kinder.

Ergibt allein das schon einen Grundkonflikt bei der Expedition in eine Höhle, um diesen Egel erstmals zu sichten, gesellen sich in „ Höhlenbrüter“, einem Stück der „Wiener Spielwut“, noch weitere – konfliktfördernde – Figuren hinzu: Da ist vor allem eine Ärztin ( Lisa Maier), vorgeblich feministisch, die in Wahrheit aber nur extrem selbstsüchtig ist und alle anderen gegeneinander ausspielt. Zwei Mitarbeiterinnen des Forschungsinstituts – Marie ( Sabine Hödl) und Katharina Bach ( Jennifer Gross). Und ein Journalist (Johannes Ayrle). Wie die Ärztin klischeehaft überzeichnet, wirkt auch er schubladenhaft ständig auf der Suche nach DER Story.