Wer das Herz für Susi erwärmt, wird bei Jiyad nicht abkühlen

Die junge Frau sitzt vor dem Hühnerstall ihrer Oma im Waldviertler Groß Haslau auf einer umgedrehten Scheibtruhe zwischen Hühnern, schaut in die Ferne, dann wieder via Kamera direkt in die Augen des TV-Publikums und beginnt zu erzählen: Von ihrer Kindheit und frühen Jugend im engen Haus – zu acht in drei Zimmern. Dafür aber mit einem riesigen Garten. Und von der Schule, „die war hart bei uns, bist du deppad“. Der Vater Lehrer „und ich hab gewusst, ich muss lernen, und ich wollt ja auch. Ich weiß, das klingt jetzt blöd, wenn man’s selber sagt. Aber, ich war eine der besten in der Klasse...“

Erst ab dem Moment, wo sie schildert, dass sie in einer anderen Sprache lernen musste, weil die eigene verboten war, dämmert’s: Die Frau in der knapp zehnminütigen Niederösterreich-Folge der Reihe „DaNachHier – G’schichtn aus der Heimat“ ( ORF III, Sonntag, 5. August, 9.05 Uhr Folge 5; davor ab 8.55 Uhr Folge 4 aus Wien, wo Schauspieler Gerald Pribek die Geschichte von Zaid Salah erzählt, Sohn eines verfolgten irakischen Diplomaten) schildert nicht die eigene Geschichte, sondern die von jemandem anderen. Hier erzählt konkret die Schauspielerin Susanne Preissl das Leben von Jiyad, wie die sich für dieses Projekt nennt. Die nunmehr 22-jährige Studentin der Verfahrenstechnik an der TU Wien hat eine abenteuerliche, gefährliche Flucht hinter sich – von Qamishli im kurdischen Gebiet Nordsyriens über Istanbul, Bulgarien, Serbien und Ungarn bis nach Wien.