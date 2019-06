Wenn Waaaaarten spannend werden kann

Waaaaaaaaaaaaarten. Kaum wer findet das angenehm. Eine Akteurin und ein Akteur des Trios, das „Wann ist morgen?“ derzeit im Dschungel Wien spielt, erheben sich aus den ersten Publikumsreihen, die u-förmig die Bühne umgeben. Sie entführen uns in den Warteraum einer Ärztin. Wann komm ich eeeendlich dran?! Wer kennt das nicht?!

„Noch 49 Minuten“, sagt die Assistentin mehrfach, nicht ohne mitunter „und zwei Stunden“ oder ähnliche Zeitangaben hinzuzufügen. „Zeit“ in den verschiedensten Wortkombinationen wird hochgeworfen, gedreht, gewendet, damit gespielt und zieht sich so durch das zwischen humorvoll und philosophisch pendelnde Stück des Kollektivs „ Kunststoff“. Und sie vergeht damit zwar fast wie im Flug, dennoch nie hektisch, sondern scheint immer wieder in so manchen Momenten stehen zu bleiben.