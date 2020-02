Wenn sich Nebel zu lichten beginnen

Wie im engen Käfig

Rastlos hetzen die Inhaftierten in ihren engen, schmalen - hier unsichtbaren – Zellen auf und ab, auf und ab, hin und her, hin und her. Mit wenigen Habseligkeiten – Bausteine, Kugeln usw. bauen sie sich auf dem Boden Ablenkungswelten. Schildern dazwischen ihre Schicksale, die stellvertretend für Tausende politische Gefangene (nicht nur) im Iran stehen. Auch die Versuche von „umgedrehten“ Spitzeln des Systems angeworben zu werden. Diese Protagonist_innen widerstehen natürlich. Aber es lässt sich nachvollziehen, dass das nicht alle schaff(t)en.

Knapp mehr als eineinhalb Stunden dichtes, heftiges (Schau-)Spiel echter – viel zu wenig bekannter Geschichten. Obwohl zeitlich und räumlich vielleicht einigermaßen weit weg, schafft das Trio in dieser Inszenierung, Leidens- und Lebensgeschichten dem Nebel des Vergessens zu entreißen. Die grausame, blutige Realität wird in einer argen Szene von Simonida Selimović mit Hilfe eines zermerscherten Granatapfels massiv verdichtet.