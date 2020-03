Wenn Pappkartons Fantasie beflügeln…

Große und kleine Kartons stehen auf der Bühne herum. Dann kommt sie: Ulrike Kley – und belebt in „ Pappelapapp“ diese. Da wird einer ein Haus, kleine werden zu tierischen Köpfen, würfelförmigen Füßen, zerschnittene Kartonstreifen werden Haare, Bart oder was auch immer. In knapp mehr als einer halben Stunde sperrt sich die Spielerin, die auch die Idee zu dieser Performance für ganz junge Kinder hatte, in ein solches Kartonhaus ein und befreit sich wieder.