Experimente, Rätsel, Bastel-Tipps

„Ninja-tastisch“ taucht auf dem Bildschirm auf, das Maxl, das an Ninjas erinnern mag und ein langes Lineal am Rücken trägt, springt und ein paar Luftballons steigen auf. Und das nur, wenn du die ersten vier Rechnungen richtig hast.

Damit Mathe so ziemlich allen mehr Freude bereitet, hat sich Karim Saad, Gründer und Chef des Wiener Startups ClassNinjas, der das Fach selber in der Schule nicht so sehr geliebt hat, diese spielerische Plattform einfallen lassen und mit seinen Mitarbeiter_innen programmiert.

Gibt’s seit ziemlich genau einem Jahr und kommt jetzt fast wie gerufen. Kann über die Homepage aber auch als App auf Smartphones gespielt werden. Der Stoff umfasst jenen der fünften bis achten Schulstufen. Die Übungen, Quizzes und Online-Videos sind kostenlos. Nur Test-Simulationen, in denen das Wissen überprüft werden kann, würden monatlich 2,99 € kosten.

Videos beginnen mit Problemstellungen, die für Jugendliche wirklich relevant sind – wie etwa: „Du wachst auf, schaust auf das Handy und siehst, dass die Batterie nur bei 27 Prozent ist. Schaffst du es durch den Tag?" Bei den Übungen geht man auch nicht in den Supermarkt und kauft Birnen und Äpfel, sondern Pizza und Pommes. Mit Animationen wird Mathe einfach erklärt. In den Videos reist ein Ninja mit den Schüler_innen in die Vergangenheit, wo große Mathematiker wie Pythagoras ihre Theorien dann erklären. Und dann macht das Lösen der entsprechenden Aufgabe gleich viel mehr Spaß.

Neben einem eigenen YouTube-Kanal ist man auch auf Instagram vertreten, wo über das Storyformat Quizzes ausgespielt werden. Die für das Startup erfolgreichste Social Media Plattform ist auch jene, die bei der Zielgruppe am beliebtesten ist: TikTok. ClassNinjas hat hier mehr als 139.000 Follower.

Classninjas.com

