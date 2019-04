Was ist normal und was irre?

Rollentausch

Sowohl Einstein und Newton - als die sich zwei Agenten verfeindeter Geheimdienste (das Stück wurde 1961 im „ Kalten Krieg“ uraufgeführt) - als auch Möbius werden in dieser Fassung von drei Frauen, die ärztliche Leiterin von einem Mann gespielt. Auch Möbius Ex-Ehefrau wird von einem Mann, ihr neuer Ehemann von einer Frau gespielt.

Der Geschlechtertausch in den Rollen verändert jedoch das Original nicht. Die Darstellerinnen der männlichen Hauptfiguren ermorden dennoch die drei Krankenschwestern, die jeweils drauf und dran sind, sie zu enttarnen. Und der Mann in der Rolle der ärztlichen Leiterin, pendelt am Ende wie in Dürrenmatts Fassung zwischen verrückt und skrupellos. Wobei das Pendel eher in Richtung vom letztgenannten Antrieb ausschlägt.