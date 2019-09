Was hast denn du für einen Vogel?

Schneewittchen in der Musik-Werkstatt – so der erste Eindruck, bevor das rund einstündige äußerst fantasievolle Schau- und Musikspiel „How is your bird?“ beginnt. Und dann entsteigt die Schlafende dem gläsernen Kasten, der hier alles andere als ein Sarg ist. Ihr erstes Wort „Zappalot!“ – nimmt Bezug auf die Inspiration für das gesamte Stück: Frank Zappa, sein Kosmos und vor allem sein Motto „Anything Anytime Anywhere For No Reason At All (AAAFNRAA)“

Alles jederzeit überall – und das (scheinbar) grundlos wird das Publikum (ab 8 Jahren) in ein schräges, buntes, fantasievolles, immer wieder auch witziges Universum hineingesogen.