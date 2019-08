Von Riesen-Seifenblasen, Trommeln und Traumhäusern

Wunschvorstellungen

Im Veranstaltungssaal aber wartet das Herzstück der Grätz-Werkstatt: Kreative Stationen zu den Themen Wunschhäuser, -wohnungen, - grätzl, -bezirk und vielleicht auch -berufe. Für letztere wartet ein fahrbarer Kleiderständer, wie er aus Gewandgeschäften bekannt ist, mit diversen Berufs-, aber auch anderen Kleidungsstücken (für die Fotowand des Figurentheaters Lilarum). Häuser schneiden und kleben Kinder, die hierher kommen aus Karton. Fürs Gestalten von (Traum-)Wohnungen und der entsprechenden Umgebung stehen alle möglichen Materialien von Stoff- und Lederresten, Karton und Korken, Glasperlen, Kleber und natürlich nicht zuletzt (Bunt-)Stifte bereit.

All die Collagen, die hier entstehen, werden – so versprechend die Betreuer_innen – auch in der Bücherei aufgehängt und ausgestellt.

Eine Schwäche bei den Traumvorstellungen ist, dass davor vielleicht workshop-mäßig gemeinsam wie bei Partizipationsprojekten wie der Wien-Werkstatt mit den Kindern erhoben werden könnte, was ihnen wichtig ist, was sie gerne machen wollen würden. So ergeben sich oft Reproduktionen des Bekannten, Gesehenen, Erlebten.