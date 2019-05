Von Künstlicher Intelligenz bis zur DNA-Länge unserer Zellen

Dieses Buch ist perfekt dafür geeignet, wenn man in der Schule einen Überblick über ein Thema geben soll: Es gibt jeweils eine Doppelseite zu so ziemlich jedem Thema, das man sich zu Naturwissenschaften vorstellt - und auch ein paar, die man sich nicht vorstellt (z.B. Plattentektonik oder Künstliche Intelligenz). Die Doppelseiten sind in einzelne Überthemen gegliedert und zwar Materie, Energie und Kräfte, Leben, Weltraum und Erde.

Anschauliche Bilder

Es gibt sehr viele anschauliche Bilder und das Layout finde ich generell sehr schön, denn es macht die Themen leichter verständlich. Auf der Seite, die Säuren und Basen behandelt, sieht man z.B. eine pH-Wert Skala mit Beispielen aus dem Alltag. Außerdem wird die Aktivierungsenergie bei Reaktionen mit einem Schneeberg erklärt, den man hinunterfahren kann, sobald man genug Energie aufgewendet hat, um hinaufzusteigen (also die Reaktion zu starten).

Nicht nur für die Schule

Durch die gute Aufarbeitung der Themen kommt auch jeder, der sich abseits der Schule einfach privat für Naturwissenschaften interessiert, voll auf seine Kosten.

Trotzdem würde ich das Buch erst ab einem Alter von 14 Jahren empfehlen, weil die Themen und das Vokabular schon leicht fortgeschritten sind, also kein Erstlingsbuch. Es gibt auch sehr viel amüsante Trivia (Fakten, die man eigentlich gar nicht braucht), z. B. dass die DNA aus einer einzigen Menschenzelle ausgerollt zwei Meter lang wäre. Das einzige, was vielleicht noch fehlt, sind Portraits von Wissenschaftlern, aber andererseits sind schon so viele Informationen gegeben, dass man das gar nicht braucht.

Nelly, 16

Buchinfos

Derek Harvey, Tom Jackson, Ginny Smith, Alison Sturgeon, John Woodward

Naturwissenschaften. Spannende Phänomene - grafisch erklärt

Verlag Dorling Kindersley, London 2018

256 Seiten, mehr als 300 farbige Illustrationen

20,60 €