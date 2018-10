Von „Imagine“ über „Nelson Mandela“ bis zu „Ubuntu“

Freiheitskampf mit Musik über Radiowellen

Die Radiosender, die sich der Freiheit verschrieben haben, prangerten aber auch die Herrschaft Robert Mugabes in Simbabwe an, der als Freiheitskämpfer begonnen hatte und sich zum Diktator wandelte. „Schön langsam sind wir nun auf dem Weg zu einer Demokratie“, sagen die Künstler_innen in der Anfangsphase des Stücks. In der treten sie in Dialog mit dem Publikum – fragen sie über ihr Wissen über Simbabwe im Konkreten und nach Afrika im Allgemeinen und erzählen von ihren eigenen ersten Eindrücken von Europa und Österreich – vor etlichen Jahren als sie zum ersten Mal aus Bulawayo, der nach Harare (Hauptstadt) zweitgrößten Stadt Simbabwes, hierher gekommen sind.

Die acht Darsteller_innen samt ihrem Leiter sind von der Gruppe IYASA (Inkululeko Yabatsha School of Arts). Inkululeko heißt übrigens Freiheit – in der Sprache Ndebele (eine der 14 Amtssprachen des Landes). In Zusammenarbeit mit der Wiener Theatergruppe „Ansicht“ und dem Grazer „Next Liberty“ wurde die Performance erarbeitet. Die erzählt vor allem über die Befreiungskämpfe der afrikanischen Bevölkerung gegen die Unterdrückung, Ausbeutung, Diskriminierung durch die weißen Kolonialmächte. Und da vor allem über die Musik, die Gesänge und Tänze in diesen Befreiungskämpfen, Songs, die eben immer wieder auch im „Radio Freedom“ gespielt wurden. Im nunmehrigen gleichnamigen Stück sind dann die von oft tiefer Trauer gekennzeichneten, getragenen bekanntesten („Evergreens“) – live performt – zu hören: „Senzeni na“, „ Woza Woza“, „Amasango“, „Basithathela Ilizwe“, „Oliver Tambo“, „Nobody wanna see us together“, „ Nelson Mandela“.