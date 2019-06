Von der Kinoleinwand in Live-Schauspiel switchen

Eine junge Frau betritt die Bühne. Von Liebe auf Hass und retour. In Sekundenbruchteilen schafft sie die dazugehörigen Gesichtsausdrück, die Körperhaltung. Sie spielt ein Vorsprechen für eine Filmrolle - und verschwindet fast wie sie gekommen ist. Um Sekunden später auf der Filmleinwand aufzutauchen. Dieser (Kurz-)Film namens Leyla - in der Hauptrolle Duygu Arslan - ist Teil von (filmischen) Kurzgeschichten. Absolvent_innen der vierjährigen Schauspiel-Ausbildung von DiverCityLab haben sie mit dem Filmregisseur Hüseyin Tabak und der Theaterregisseurin Aslı Kışlal erarbeitet.

Als Abschluss-Performance sind sie im Metro Kinokulturhaus in der Wiener Innenstadt nun zu erleben. Im wahrsten Sinn des Wortes. Denn so wie bei „Leyla“ spielt es sich auch bei den anderen Kurzfilmen ab: Von der Bühne auf die Leinwand und umgekehrt. Live gespielte Szenen finden ihre Fortsetzung in den Filmen „Isi“, „Bella“, „Kaya“, „Derya“, „Darian“, und „Lara“. Oder umgekehrt der eine oder andere Film wird live auf der Bühne dieses Kinos, das wie ein kleines, großes Theater wirkt, weitergespielt. Unterschiedlichste, oft konfliktträchtige, heftige Szenen verlangen den - damals noch Schauspiel-Schüler_innen - extremste Konzentration ab. Die Filme und Szenen entstanden in knapp mehr als einer Woche Workshop mit dem genannten Profi-Film-Regisseur und der professionellen Theaterregisseurin und Initiatorin des DiverCityLabs.