Vom Clown über Akrobatik und Jonglieren bis zur Zauberin

Mehr Selbstbewusstsein

Jessica, das Mädchen aus der Box, hat vor drei Jahren mit der Circusschule begonnen. Die Aktion in der Box ist ein Nervenkitzel und deswegen „immer spannend, weil’s doch jedes Mal anders ist. Es könnte immer was schief gehen und du musst drauf reagieren. So wird’s aber nie langweilig.“

Schon ein alter „Hase“ ist auch der 13-jährige Tobias, der an diesem Tag als Jongleur auftritt – mit Bällen, aber auch mit urvielen, ungezählten Hula-Hoop-Reifen. Er ist das sechste Mal bei der Circusschule und hat natürlich auch schon etliche Disziplinen durchlaufen – von der Bodenakrobatik übers Drahtseil. „Mir macht alles Spaß. Klar ist am Anfang nicht immer alles leicht, aber mit jedem fortschritt macht’s mehr Spaß.“ Die sommerliche Akrobatik-Woche habe ihm „mehr Selbstbewusstsein verschafft und auch Reden vor anderen Leuten ist jetzt ganz einfach!“

Der Gründer der Circusschule ist Louis Knie Junior aus der gleichnamigen Zirkus-Dynastie. „Schon mit fünf bin ich mit einem Fünf-Tonnen-Elefantenbullen namens Sahib in der Manege gestanden. Mein Vater ist schon zur Sicherheit im Hintergrund gewesen, aber der große Bulle und ich haben uns schon lange gekannt und gut verstanden, drum hat er gemacht, was ich gesagt habe. Vor vielen Jahren hab ich so Zirkusschulen in Deutschland kennen gelernt und mir gedacht, lass uns auch hier mit so etwas beginnen. Im Vordergrund muss aber immer stehen, dass die Kinder ihren Spaß dran haben!“