Vier Schüler haben ihn erfunden – den Tag der Jogginghose…

Was ansatzweise zu einem Welttag geworden ist, über den sich viele lustig machen, geht auf die witzige Faschings-Idee von vier Grazer Schülern von vor zwölf Jahren zurück. Matthias Geisriegler, Alexander Painsi, Martin Riesel und Matthias Strohmeier sollen verschiedenen Quellen nach, die so hat es den Anschein meist voneinander per copy & paste die Infos verbreiteten, was schon an der immer gleichen Reihenfolge der Namen – hier anders (!) – zu lesen ist, die Initiative dazu ergriffen haben, dass ihre ganze Klasse an diesem Faschingstag 2009 in Jogginghosen in die Schule kam.

„Doch eine ins Leben gerufene Veranstaltung auf Facebook hatte im Folgejahr schon 130.000 Teilnehmer, und 2011 bereits über 600.000 in über 50 Ländern.“ (www.kuriose-feiertage.de) Ab 2010 verbreitete sich die Idee und gipfelte schließlich in diesem internationalen Tag kurioser Art – wovon es allerdings noch einen ganzen Haufen gibt.

Vor zwei Jahren schrieb ein regionales Onlinemedium über die vier: „Alexander Painsi ist mittlerweile Jurist, Matthias Geisriegler Softwareentwickler und Matthias Strohmeier in der Medienbranche tätig.“ Martin Riesel stand damals vor dem Abschluss des Bauingenieur-Studiums. (https://www.meinbezirk.at/graz). Über die Jogginghose werden die vier Jux-Erfinder so zitiert: „Wir tragen sie noch immer gerne – wenn auch eher in der Freizeit.“