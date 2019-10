Viele Schätze vielfältig multimedial vorgestellt

Eine kupferne, goldglänzende, schwarzgemusterte Kaffeekanne stellt Sidra in einem kleinen Video vor. Es ist ein Schatz, den ihre Familie, mit der sie in Graz lebt, in Wien gekauft hat. Die orientalisch anmutende Kanne, so erzählt sie, verwendet ihre Kernfamilie nur zu feierlichen oder traurigen Anlässen. Sie schildert diese und andere Familienschätze in knapp zwei-minütigen Videos. Wahlweise kann sie auf Deutsch, Englisch, Arabisch oder der kurdischen Sprache Kurmandschi angehört werden. Sie und ihre engsten Angehörigen kommen aus Qamishli. Das liegt im Norden Syriens, dem Gebiet, das als Rojava bekannt ist und seit einigen Wochen von der türkischen Armee überrollt wird. Weshalb sie und ihre Familie in großer Sorge um ihre Verwandten in der Region sind.