Über die weiche „Mauer“ klettern und Natur erforschen

Naturpädagogik

Während die einen im Turnsaal kreative Bewegung üben, andere auf Ausflügen im Prater und anderswo unterwegs sind, begibt sich eine weitere Gruppe von Kindern in das kleine Wäldchen am weitläufigen Gelände des Strebersdorfer Schulzentrums. In kleinen durchsichtigen Kunststoffbechern fangen sie Käfer, Schmetterlinge, Insekten, was immer ihnen über den Weg kriecht oder fliegt. Dann blättern sie in bebilderten Büchern, um nachzuschauen, was sie da – natürlich nur kurzfristig – eingefangen haben. Sofort nach der Erkenntnis lassen sie natürlich die Tierchen wieder ins Freie. Schon davor macht sich ein Bub sorgen „ich glaub das Tier kriegt zu wenig Sauerstoff“ und lüftet sogleich den Deckel.