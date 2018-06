Träume vom Fliegen und von Freundschaften

Einige wenige Tiere bevölkern den Wald – ein Eichkätzchen, eine Maus, eine Schnecke, Marienkäfer, nachts auch noch ein Uhu, und der Bär, den alle nur „Kleiner Pelz“ nennen, sowie sein Freund und vor allem Ballspielkamerad Brunopelz. Eine kleine, feine, idyllische, verspielte, friedliche Welt. In genau dazu passenden flauschig, kuschelig anmutenden Bildern, Texten und entsprechender Musik präsentieren sich die Anfangsbilder des neuesten Stücks im Figurentheater Lilarum in der Wiener Göllnergasse. Es ist – und bleibt – viel Zeit und Raum, um in die langsame Geschichte nach dem gleichnamigen (vergriffenen) Bilderbuch der Erfolgsautorin Irina Korschunow einzutauchen.

Auf die Kerngeschichte und rund eine ¾ Stunde Spielzeit (Pause nach ca. einer halben Stunde) verdichtet, muss und darf „Kleiner Pelz“, dessen wirklicher Name im Stück ein Geheimnis bleibt (im Buch kommt er am Rande vor) natürlich Abenteuer bestehen – und dafür braucht es einmal ein Ab, um dann wieder Aufs zu erleben. Der Niederschlag: Brunopelz zieht mit seinen Eltern völlig überraschend weg. So ein Mist. Kein Spielkamerad, kein Freund ;(