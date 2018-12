Tanzend neue Welten entdecken

Diese drei Typen auf der Bühne bewegen sich tänzerische ganz unterschiedlich. Klar, der eine spielt einen Raben ( Nils Rovira-Muñoz), der andere einen Hai (Luka Vlatković) und der dritte eine Hyäne (Christoph Rothenbuchner). Das Trio peformt nicht nur, zu dritte haben sie das Stück „H(a)i, Herr Rabe, eine Frage: Wer kann die Hyäne zähmen?“ auch selbst entwickelt.

Luft, Wasser, Erde – ziemlich unterschiedliche Lebensräume. Jeder hat nicht nur eigene tänzerische Bewegungen, sondern auch andere Musik und obendrein anders gefärbtes Licht.

Der Reihe nach stellen in den ersten Minuten die drei Tänzer in Soli sich und ihre Figur vor. Doch sie begnügen sich nicht damit, es zu Hause am schönsten zu finden. Sie wollen andere Lebensräume – und deren Bewohner_innen – erkunden.