Tanzen bis zum Umfallen – The Show must go on

Schon mit dem ersten Auftritt nehmen die zwölf Theater-Studierenden das Ende vorweg. Alle liegen irgendwie fertig auf dem Boden. Schön langsam, fast in Zeitlupe – ein Element das sie in den folgenden 75 Minuten immer wieder, sehr oft in besonders dramatischen Momenten, einsetzten – beginnen sie sich zu erheben. Viele von ihnen agieren dabei fast in tierischen Bewegungen. Nach geschätzten zehn Minuten sind alle im aufrechten Gang – Tanzmusik ertönt.