Tanz um die Smartphone-Strahlung

Die ersten mehr als fünf Minuten ertönen technische, eher unangenehme Geräusche. Im Hintergrund scheint ein Film abzulaufen von Blättern, die durch starken Wind verwirbelt werden, später erinnern sie eher an Wellengang am Meer. Die Tänzerin taucht am Rande des „Bildes“ auf, das sich in der Folge als große aufgespannte, dünne Kunststofffolie herausstellt, die von kleinen Ventilatoren in Schwingungen versetzt wird – gemeinsam mit wechselnden Lichtern ergeben sich die „Bilder“.

Die Tänzerin wirkt zunächst wie eine willenlose, willkürlich im Wind schlenkernde Puppe, tanzt in der folgenden Viertelstunde wie wild geschüttelt. Erscheint nun allerdings nicht mehr willenlos, sondern voll durch-choreografiert – sogar die wild fliegende Frisur wirkt durchgeplant. Und doch bringt Mirjam Sögner in „Rays“, einer Produktion des Festivals „ imagetanz“, nun eher die Hektik der über Wellen funktionierenden und Strahlen (auf Englisch Rays) aussendenden (mobilen) Geräte, von denen wir uns abhängig machen, zum Ausdruck.

Dazwischen Ruhepause und die nächste – nun langsamer und (selbst-)bewusst gesteuerte Tanzphase – nun vielleicht eher Senderin als Empfängerin. Im nächsten Break philosophiert die Tänzerin liegend rund um dieses, unser ambivalentes Verhältnis rund um diese Geräte und ihre Strahlungen, die uns eher beherrschen, als dass wir sie steuern (könnten) und mit denen wir uns entsprechend arrangieren.