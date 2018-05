Strom aus der Wärme von Kopfhörern...

Im kleinen Zierteich neben dem Schuleingang schwimmen Dutzende Kunststoffflaschen, knapp nach dem Eingang hängt an der Decke ein Netz mit Plastikmüll. Wir befinden uns in der Vienna Business School und an diesem Samstagvormittag findet die Science Fair statt. Jugendliche verschiedener internationaler Schulen Österreichs und anderer Länder stellen an ihren Ständen wissenschaftliche Projekte vor. Über Wochen, teils sogar Monate hindurch haben sie in ihren Schulen, vor allem aber in ihrer Freizeit getüftelt, gemessen, gewogen, experimentiert...

Viele der mehr als zwei Dutzend Projekte haben sich in diesem Schuljahr mit ökologischen Fragen beschäftigt. Vom Korallensterben über den Zusammenhang von Meeresströmungen und Klimawandel und umgekehrt bis hin zu Überlegungen, wie Energie und Ressourcen gespart werden könnten spannt sich der Bogen vieler Projekte. Ein völlig neuartiger Ansatz beispielsweise: Kann aus der Wärme, die bei Kopfhörern entsteht, Energie gewonnen – und wie genutzt – werden? Ein anderer: Zwei Schülerinnen bastelten eine einfache Box, in der mit einem 3-Kilo-Gewicht und einem Seilzug Kunststoffflaschen leicht zusammengepresst werden – was das Volumen dieses Mülls deutlich senken würde, Folge: Viel weniger LKW-Fuhren beim Abtransport!