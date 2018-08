„Stoppt das Ertrinken, nicht die Rettung“

„Wir können nicht tatenlos zusehen, wie Menschen ertrinken!“ rief Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen bei der Auftaktkundgebung der internationalen Initiative „ Seebrücke“ auf dem Wiener Schwedenplatz vom Kleinlaster. Und er räumte auch mit dem Märchen vom sogenannten Pull-Faktor auf, der erst zu viele Ertrinkenden führen würde. In den vergangenen Monaten seien fast alle Seenotrettungen behindert und eingestellt worden, gleichzeitig aber mit 700 Menschen mehr ertrunken. Und er bekräftigte, dass Libyen alles andere als ein sicheres Land für Flüchtlinge wäre, sie also dorthin keinesfalls zurückgebracht werden dürften. Das sei ein Gebot der Humanität.

Rund 500 Menschen beteiligten sich Donnerstag Abend an der genannten Auftaktkundgebung und der anschließenden Demonstration zum Minoritenplatz - vor das Innen- sowie das Außen- und Integrationsministerium. Für den selben Abend waren auch Aktionen in Klagenfurt, Marburg, Potsdam und Salzkotten angekündigt. „Seebrücke“ versteht sich als eine Basisinitiative, die ermuntert, dass an verschiedenen Orten Menschen selbsttätig für Rettung Flüchtender aufstehen.