Starkes Fundament für die Suche nach sich selbst

Authentische Jugendfiguren

Gibt Dos Santos ein übersprudelndes mitreißendes, phasenweise ulknudelhaftes Energiebündel, so Clara Schulze-Wegener eine sehr verschlossene, fast geheimnisumwitterte, Zwillingsschwester des Protagonisten Phil. Aus dessen Sicht wird schon der Roman erzählt, in der Bühnenfassung wird er - inspiriert von der Verfilmung durch Jakob Moritz Erwa (2016) - zum Erzähler, der sich direkt ans Publikum wendet. Er sucht nicht nur am Ende - seinen - geheimnisumwitterten - Vater, sondern vor allem den ganzen Roman/Film/Stück hindurch nach sich selbst und der Liebe. Er verliebt sich in den Neuen der Klasse, in Nicholas. War das vielleicht 1998 noch fast ein Tabubruch, so wird es heute - zumindest in dieser Bühnenfassung - zu einer Selbstverständlichkeit. allerdings leidet Phil darunter, dass Nicholas offenbar seinen Eltern gegenüber die Beziehung zu verheimlichen scheint. Noch mehr schmerzt, ja kränkt ihn, dass er sich komplett öffnet, sich verletzbar macht, er aber nicht genau zu wissen scheint, woran er mit Nicholas ist, weil der sich zwar leidenschaftlich hingibt, aber emotional wie ein Muschel verschlossen bleibt. Und sich obendrein mit Kat vergnügt - was Phil als doppelten Betrug - von beiden an ihm empfindet.