Sommer der (ersten) Liebe(sgefühle)

Der Sommer der (beginnenden) Liebe mit all seinen Aufs und Abs und vor allem den unterschiedlichsten Gefühlen – das steckt in dem Jugendstück „The killer in me is the killer in you my love“ nach einer Songtext-Ze8ile von den „Smashing Pumpkins“. Das vor eineinhalb Jahrzehnten geschriebene Stück des Schweizer Autors Andri Beyeler

wurde schon von etlichen Theatern in verschiedenen Versionen gespielt. Die österreichisch-kroatische Gruppe „VRUM Performing Arts Collective“ hat es in Kroatien vielfach und nun auch einmal im Wiener Dschungel aufgeführt.

Auch wenn die kroatischen Dialoge auf Deutsch übersetzt an die Wand gebeamt werden – sie tun nicht sehr viel zur Sache. Und für vieles was abläuft haben die Jugendlichen (noch?) keine Sprache, tun sich ohnehin schwer, die Emotionen zu verbalisieren.