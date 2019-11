Sind Roboter die besseren Menschen?

Zeitweise scheint der Theaterraum deutlich zu klein und niedrig zu sein für die Energie die die jungen Schauspieler_innen auf der Bühne verstrahlen, allen voran Julia Wozel als Caro. Zwischen sch… auf alles und Kampf mit allen pendelt sie vor allem anfangs recht lautstark und mit nicht zu wenigen Kraftausdrücken. Und dann soll sie sich noch dazu mit einem Roboter in Menschengestalt ( Fabian Janisch) abfinden. In der Schule droht sie einerseits leistungsmäßig unten durch zu fallen und scheint sich nur noch durch soziale Inkompetenz zu übertreffen. Deshalb kriegt sie den Roboter sozusagen als langfristige „Hausübung“ in sozialem Lernen. Sozusagen ein überdimensionales Tamagotchi.

Immerhin haben schon vor Jahren alte, einsame Menschen in Japan, die liebevoll Roboter-Seerobben streicheln, dabei ziemlich glücklich dreingeschaut. Aber dieser Maos – der Name wurde vom Stücke-Schreiber und Theaterleiter Karl Wozek erfunden, weil er dieselben Vokale hat wie Caro – geht der Schülerin aber so was von auf den Geist…